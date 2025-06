Cos'è il timerosal l'additivo nei vaccini accusato dai novax di provocare l'autismo e vietato da Kennedy

Il dibattito sul timerosal nei vaccini infiamma le controversie tra chi sostiene la sicurezza delle vaccinazioni e i novax che accusano questo conservante di provocare l'autismo. Recentemente, un comitato dei CDC statunitensi, sotto la spinta di Robert F. Kennedy Jr., ha votato per vietarne l'uso nei vaccini multidose contro l'influenza. Ma cosa c'è di vero in queste affermazioni? Scopriamo insieme la verità dietro questa querelle.

Un comitato dei CDC statunitensi rivoluzionato da Robert F. Kennedy Jr. (RFK), il Segretario alla Salute della nuova amministrazione Trump, ha votato per il bando del conservante timerosal nei vaccini multidose contro l'influenza. Secondo i novax il composto provoca l'autismo, ma non c'è alcuna evidenza scientifica di ciò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

