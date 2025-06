cosa successe a stonewall dove nacque il movimento lgbtqia

Luogo di rifugio e di resistenza, il Stonewall Inn diventa simbolo di lotta e libertà per la comunità LGBTQIA. La notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 segna una svolta decisiva: invece di subire passivamente le persecuzioni, le persone si ribellano, dando avvio a un movimento internazionale che ancora oggi ispira la lotta per i diritti civili e l’uguaglianza. Quel momento ha scritto la storia: scopriamo insieme cosa accadde davvero.

È la notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 quando, al numero 53 di Christopher Street, nel cuore del Greenwich Village di New York, accade qualcosa di imprevisto. Quella sera, nel piccolo locale gay chiamato Stonewall Inn, infatti, non si consuma l’ennesima retata della polizia. Piuttosto l a comunità LGBTQIA reagisce, e da il via a una delle più potenti rivoluzioni civili del Novecento. Stonewall non è un locale qualsiasi, era uno dei pochi posti dove persone gay, lesbiche, trans, drag queen e queer possono ritrovarsi senza sentirsi minacciate. E’ frequentato soprattutto da emarginati come giovani senza dimora, neri, latini, persone trans e gender non-conforming, tutti esclusi dalla società e spesso dalla stessa comunità omosessuale più rispettabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it