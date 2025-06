cosa sta succedendo ai tornelli della metropolitana a milano

una semplice coincidenza: i tornelli della metropolitana di Milano sono rimasti inspiegabilmente aperti da ore, causando scompiglio tra pendolari e residenti. La città si interroga sulle cause di questa anomalia e sui possibili disagi che potrebbe comportare. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamolo insieme e analizzamo le implicazioni di questa situazione inaspettata.

Milano, 28 giugno 2025 – Tornelli aperti in metropolitana, da ore. È quello che sta accadendo da ore, dalla mattina di oggi sabato 28 giugno, alle linee del metrò di Milano. Chi scende in stazione e si appresta ad appoggiare il biglietto, l’abbonamento o il telefono, vede l’avviso di “guasto” sullo schermo delle barriere poste accanto al mezzanino. E questo si sta verificando un po’ in tutte le linee, sia in entrata sia in uscita. Non è, dunque, un “omaggio” al P ride , che si tiene questo pomeriggio a Milano, come qualcuno ha ipotizzato sui social, ma di un vero e proprio problema tecnico che ormai sta tenendo impegnati gli esperti di Atm da ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it