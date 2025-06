Cosa ci dice il Mondiale delle italiane | la Juve dipende dal Real l' Inter dall' Inter

Il mondiale rivela molto sulle italiane: la Juve, dipendente dal Real, deve rinnovare il suo approccio, mentre l’Inter, forte di più qualità rispetto al Fluminense, si prepara a sfide cruciali. Negli Stati Uniti, agli ottavi, i nerazzurri dimostrano di avere carta vincente in mano. È il momento di capire che per competere ai massimi livelli serve adattamento e strategia, perché il calcio internazionale non aspetta.

Negli Usa agli ottavi i nerazzurri hanno più qualità del Fluminense. La Juve con il Real cambi approccio, quello visto col City non basta.

