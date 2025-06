Cortona in treno a Roma per chiedere soluzioni al rallentamento dei convogli

Cortona in treno a Roma per chiedere soluzioni al rallentamento dei convogli. Un gesto simbolico e concreto di protesta, volto a sensibilizzare le autorità sulle criticità che affliggono il territorio tra Umbria e Toscana. L’assessore Spensierati, insieme ai rappresentanti dei comuni coinvolti, si farà portavoce delle esigenze di un’area che non può più tollerare ritardi e disservizi. È giunto il momento di agire, perché il futuro di questa regione merita risposte chiare e tempestive.

Arezzo, 28 giugno 2025 – L’assessore Spensierati parteciperà all’iniziativa insieme ai rappresentanti dei comuni colpiti dai disagi «Di fronte al silenzio e alle mancate risposte non possiamo ormai più attendere e siamo pronti a mobilitarci direttamente e in prima persona per far sentire la voce di un ampio territorio tra Umbria e Toscana che non può continuare a essere ignorato, penalizzato e isolato». È la dichiarazione congiunta dei sindaci di Orvieto, Chiusi, Cortona, dei Comuni dell’Area interna Sud Ovest Orvietano, del Trasimeno e della Valdichiana Senese che nei giorni scorsi hanno elaborato e inviato al Ministero dei Trasporti, alle Regioni Umbria e Toscana, ai vertici di Trenitaia, Rfi e ai presidenti delle commissioni Trasporti di Camera e Senato, il documento sulle gravi criticità dei trasporti ferroviari sull’asse Firenze-Roma che stanno creando disagi quotidiani ai pendolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, in treno a Roma per chiedere soluzioni al rallentamento dei convogli

