Cortona grave incidente a Tavarnelle | scontro moto-auto 37enne portato in ospedale

Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito. Soccorso immediatamente, l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale delle Scotte di Siena. La dinamica dell’incidente, avvenuto sabato mattina, resta sotto indagine, mentre si meditano sulle cause di questo terribile impatto che ha scosso la comunità locale.

Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in localitĂ Tavarnelle di Cortona. Ferito un motociclista di 37 anni che è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice rosso al pronto soccorso delle Scotte di Siena. Il servizio di emergenza è scattato intorno alle 11:50 di sabato 28 giugno. Nell’incidente sono rimaste coinvolte la moto del 37enne e un’auto. I due mezzi si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato sbalzato dalla moto ed è finito in mezzo a una siepe a bordo della strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, che hanno provveduto a recuperare il motociclista e a immobilizzarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

