Corso Europa a Ciserano si prepara a rinascere: con i lavori ripresi dopo più di un anno, sono già in atto deviazioni e sensi unici per garantire la sicurezza e il miglioramento della viabilità. L’intervento, suddiviso in più fasi, coinvolge anche la rotatoria del Missile e l’intero tratto da corso America a Osio Sotto. L’obiettivo è creare un percorso più sicuro, efficiente e moderno per tutti gli utenti.

Ciserano. Sono ripresi i lavori lungo corso Europa: dopo oltre un anno di stop per problematiche insorte con la precedente impresa, ecco che nei giorni scorsi il cantiere è stato riattivato. L’intervento non riguarderà solo il tratto stradale, ma anche la rotatoria nota come del Missile, al confine con Verdellino. L’intervento è suddiviso in più fasi e riguarda l’intero asse viario da corso America fino al confine con Osio Sotto. L’obiettivo è concludere la riqualificazione entro l’autunno. I lavori avviati nel 2025 prevedono una prima fase tra giugno e luglio dedicata al tratto compreso tra corso America e via Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Corso Europa, al via i lavori: scattano deviazioni e sensi unici

