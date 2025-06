Corsia preferenziale della filoviaria Due anni per ultimare l’anello cittadino

La filoviaria di Milano si prepara a un importante passo avanti: due anni di lavori per completare l'anello cittadino in corsia preferenziale. Un progetto che promette di rivoluzionare la mobilità urbana, riducendo tempi e congestioni. Gli interventi, avviati a maggio tra via Pergolesi e via Piccinni, stanno trasformando il volto del trasporto pubblico, offrendo ai cittadini un servizio più efficiente e sostenibile. La città è pronta a spiccare un nuovo volo nel cuore della mobilità sostenibile.

Se pensiamo a uno dei mezzi di trasporto di superficie che collega l'intera città , non possiamo non citare la circolare filoviaria 90-91, croce e delizia di molti milanesi. Per migliorare il suo percorso proseguiranno anche nei prossimi mesi gli interventi, iniziati a maggio, per la corsia preferenziale circolare filoviaria nel tratto tra via Pergolesi e via Piccinni. I lavori consentiranno di completare l'intero anello cittadino in corsia riservata protetta della linea. I cantieri che interessano una zona importante come la Stazione Centrale, si chiuderanno nell'autunno del 2027 per una spesa di 7 milioni e 450mila euro, finanziati dal Comune di Milano, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme ai fondi europei del Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027.

