Corsi specializzazione sostegno Indire Università 3 anni di servizio | chi può accedere 40 CFU entro dicembre 2025 Valido per GPS e concorso LO SPECIALE

Se sei un insegnante con almeno 3 anni di servizio e sogni di specializzarti nel sostegno, questa è la tua occasione! Grazie al nuovo percorso di formazione attivato da INDIRE e università, potrai ottenere i 40 CFU richiesti entro dicembre 2025, validi per GPS e concorsi speciali. Un'opportunità imperdibile per ampliare le tue competenze e consolidare il tuo ruolo nel mondo dell'istruzione. Non perdere questa chance di crescita professionale!

Il provvedimento risponde alla necessità di colmare il fabbisogno di insegnanti specializzati in un periodo di transizione, consentendo l’attivazione di percorsi formativi fino al 31 dicembre 2025. L'iscrizione può avvenire presso INDIRE o presso una Università, come previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 712024 convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2024. L'articolo Corsi specializzazione sostegno IndireUniversità 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: indire - università - corsi - specializzazione

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

Translate postCorsi specializzazione sostegno Indire/Università 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso [LO SPECIALE] Vai su X

C’è tempo fino all’8 luglio per iscriversi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno promossi da INDIRE, previsti dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Indire, sul proprio sito, ha pubblicato g Vai su Facebook

Aperte le iscrizioni ai percorsi per le attività di sostegno; Corsi sostegno INDIRE e Università, triennalisti e abilitati estero: tutte le RISPOSTE AI QUESITI; Specializzazione sostegno Indire/Università, bandi per docenti triennalisti: dove consultarli? [AGGIORNATO CON PERUGIA].