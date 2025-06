Corsa alle plusvalenze Roma col fiato sul collo | Pagare una multa sarebbe buttare i soldi

La corsa alle plusvalenze della Roma si infiamma, con il fiato sul collo delle scadenze imposte dalla UEFA. Ogni mossa è cruciale per evitare sanzioni e mantenere la competitività del club. Il 30 giugno si avvicina, e le operazioni in uscita devono accelerare per completare il quadro richiesto dalle normative europee. Nel caos di queste ultime settimane, il tema principale a Trigoria è chiaro: il tempo stringe e le decisioni non possono più aspettare.

Il tempo scorre e la Roma ha bisogno di accelerare le operazioni in uscita per completare il quadro delle plusvalenze. Il cerchio rosso è fissato per il 30 giugno, giorno in cui il club giallorosso dovrĂ aver rispettato le normative imposte dal Uefa per non incorrere in sanzioni. In questi ultimi giorni questo è stato il tema madre dalle parti di Trigoria e dalle radio romaniste, nel corso della giornata, sono arrivati diversi punti di vista a riguardo. Questo il pensiero di Fabrizio Aspri, intervenuto a Radio Radio pomeriggio: “C’è poco da stare allegri. Non voglio pensare che la Roma possa incappare in sanzioni o restrizioni della Uefa, voglio essere fiducioso perchĂ© mi dicono di esserlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it