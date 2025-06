Corriere dello Sport | Un attacco formato XXL

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi mosse, puntando in alto con ambizioni XXL. Come svela Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro sta mettendo a punto due colpi imponenti per la fase offensiva: il sogno internazionale Darwin Nuñez e il promettente talento italiano Lorenzo Lucca. Un attacco formidabile che potrebbe rivoluzionare il futuro della squadra e scrivere nuove pagine di storia.

"> Un attacco formato XXL. Il Napoli prepara il futuro e guarda in alto, sia in termini di centimetri che di ambizioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna è al lavoro su due profili imponenti per il ruolo di centravanti: da una parte il sogno internazionale Darwin Nuñez, dall’altra il progetto italiano Lorenzo Lucca, che piace e convince da oltre un anno. L’uruguaiano del Liverpool, alto 1,87, rappresenta l’idea forte ma anche costosa: 60 milioni di euro la richiesta dei Reds, con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Un attacco formato XXL”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - attacco - formato

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

Cari amici Zagoriani, domani giovedì 19 giugno appuntamento in edicola con la diciassettesima uscita di "Le Strisce di Zagor", la collana settimanale abbinata a La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera che ripropone nel formato originale le prime avventu Vai su Facebook

«Zero Day», il thriller politico formato miniserie con Robert De Niro; Danimarca-Italia di Nations League femminile risultato 0-3: exploit azzurro a Herning, in gol Caruso, Di Guglielmo e Girelli; Le strisce di Tex.

Corriere Dello Sport: “Palermo si scommette sull’attacco” - MSN - Nell'articolo odierno del Corriere dello Sport di Paolo Vannini, il Palermo sembra aver già definito il reparto offensivo per la prossima stagione, concentrando le proprie attenzioni altrove sul ... Scrive msn.com

L'apertura del Corriere dello Sport sull'attacco della Juve: "Potenza Max" - "Potenza Maz" titola nella metà centrale della prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. tuttomercatoweb.com scrive