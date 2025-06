Corriere dello Sport | Provaci ancora Sam Ma il Bologna resiste

Il mercato estivo si infiamma: il Napoli fa pressing su Sam Beukema, ma il Bologna si prepara a resistere con tenacia. Secondo il Corriere dello Sport, la battaglia per il difensore olandese si fa incandescente, mentre il club emiliano si prepara a blindarlo. La sfida tra i due grandi si prospetta avvincente, ma il futuro di Beukema potrebbe ancora riservare sorprese. Resta da scoprire quale sarĂ la prossima mossa...

Il Napoli stringe per Sam Beukema, ma il Bologna continua a fare muro. Come rivelato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club partenopeo ha alzato il pressing per il difensore centrale olandese, ritenuto il profilo ideale per alzare il livello del reparto in vista della stagione 202425, che vedrĂ la squadra impegnata su quattro fronti. Beukema, dal canto suo, ha giĂ dato piena disponibilitĂ al trasferimento. In Olanda, a fine campionato, aveva parlato apertamente della voglia di «salire su un treno importante», e il progetto Napoli rappresenta per lui una svolta di carriera.