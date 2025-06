Corrente elettrica a ’singhiozzo’ Torna la paura del grande black out

L’incubo di un nuovo blackout si fa strada sull’Argentario, dove la corrente va e viene a singhiozzo a causa di guasti. La paura di una ripetizione del disastro di Ferragosto scorso, che aveva lasciato l’intero promontorio al buio, è palpabile. Ma Enel Distribuzione accelera i lavori con nuove cabine elettriche, sperando di mettere fine a questi fastidiosi disagi. La sfida continua: l’obiettivo è garantire stabilità e sicurezza per tutti.

MONTE ARGENTARIO Corrente elettrica a singhiozzo per dei guasti, all'Argentario si accelerano i lavori. Lo spettro è quello dei due giorni di Ferragosto dello scorso anno, quando un black out di grande portata aveva fatto saltare la corrente sull'intero promontorio nel periodo più nevralgico dell'anno. Enel Distribuzione è al lavoro con delle nuove cabine sul territorio per scongiurare episodi del genere, anche se nelle giornate di giovedì e di ieri non sono mancati i disagi per i cittadini. Già durante il pomeriggio di giovedì, infatti, l'elettricità è andata un po' a singhiozzo in alcune aree, non facendo mancare le lamentele dei cittadini anche sui social.