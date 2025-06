Corradi saluta la Nazionale | ora lo aspetta il Milan

Bernardo Corradi, ex bomber tra le altre di Chievo, Lazio, Inter, lascia la Nazionale italiana: lo attende il Milan di Allegri. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Corradi saluta la Nazionale: ora lo aspetta il Milan

In questa notizia si parla di: corradi - nazionale - milan - saluta

Confermato: Corradi saluta gli azzurri, entrerà nello staff di #Allegri al #Milan Vai su X

Corradi saluta la Nazionale: 8 anni di amore e di passione; Azzurri, Bernardo Corradi ai saluti: “Grazie a tutti”, lo aspetta il Milan; Otto anni di amore e lavoro: Corradi lascia le Under azzurre, sarà nello staff di Allegri al Milan.

Corradi lascia la Figc: pronto per il Milan di Allegri - Bernardo Corradi lascia la Figc, dove ha allenato per otto anni, concludendo come ct della Nazionale Under 20. Secondo calciomercato.com

Corradi saluta la Nazionale: "Otto anni di amore e passione" - Così Bernardo Corradi ha annunciato il proprio addio alla Nazionale, lasciando il ruolo di commissario tecnico dell' under- Lo riporta corrieredellosport.it