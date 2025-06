Corigliano Rossano tragico schianto all’alba sulla statale 106 | muore a 17 anni Gaetano Ruffo

Una tragedia che ha sconvolto Corigliano Rossano: all’alba, un terribile schianto sulla Statale 106 ha portato via la giovane vita di Gaetano Ruffo, appena 17 anni. Un incidente devastante tra moto e mezzo pesante ha lasciato tutti senza parole. La comunità piange una promessa interrotta troppo presto, e le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa perdita improvvisa.

Alle prime luci dell'alba, sulla Statale 106, all'altezza della rotatoria di località Aranceto, un violentissimo scontro tra una moto e un mezzo pesante è costato la vita a Gaetano Ruffo, appena 17 anni. Gaetano Ruffo, in sella alla sua moto, è morto sul colpo. L'impatto è stato talmente violento da non lasciargli scampo. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri del reparto territoriale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

