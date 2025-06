Coppia ruba cavi di rame e causa un blackout a Siracusa quale quartiere è rimasto al buio

Un gesto sconsiderato ha portato a un blackout improvviso nel quartiere Pizzuta di Siracusa, quando una coppia è stata arrestata per aver rubato cavi di rame. Un episodio che mette in luce come azioni irresponsabili possano causare disagi e interruzioni di energia a tutta la comunità. La sicurezza e il rispetto delle proprietà sono fondamentali per garantire il benessere di tutti.

A Siracusa, un uomo e una donna sono stati arrestati per furto di rame, lasciando al buio il quartiere Pizzuta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Coppia ruba cavi di rame e causa un blackout a Siracusa, quale quartiere è rimasto al buio

In questa notizia si parla di: siracusa - rame - quartiere - buio

Coppia ruba cavi di rame e causa un blackout a Siracusa, quale quartiere è rimasto al buio; Tagliano cavi elettrici e il quartiere resta al buio; Siracusa, tagliano i cavi di rame dell'illuminazione pubblica: una zona resta al buio.

Coppia ruba cavi di rame e causa un blackout a Siracusa, quale quartiere è rimasto al buio - A Siracusa, un uomo e una donna sono stati arrestati per furto di rame, lasciando al buio il quartiere Pizzuta. Riporta virgilio.it

Siracusa, tagliano i cavi di rame dell'illuminazione pubblica: una zona resta al buio - La polizia di Siracusa ha arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 24 e 48 anni, per il reato di furto aggravato. Si legge su siracusa.gds.it