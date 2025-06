Cooperativa Calcio Messina al via il pre-lancio della campagna associativa

La Società Cooperativa Calcio Messina ha annunciato il pre-lancio ufficiale della campagna associativa 2025–2026, fissato per mercoledì sul sito ufficiale sccmessina.it. Con il claim "Diventa anche tu una delle 600mila voci", la Cooperativa invita cittadini, sostenitori e simpatizzanti a prendere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Cooperativa Calcio Messina, al via il pre-lancio della campagna associativa.

