Coop Nazionale blocca il boicottaggio di Israele | Non spetta alle imprese decidere

In un dibattito acceso che coinvolge politica e economia, Coop nazionale prende una posizione decisa contro il boicottaggio di Israele, sottolineando che non spetta alle singole imprese decidere. Dopo le pressioni e le minacce di astensione dagli acquisti, la direzione centrale interviene, criticando le decisioni delle filiali locali. È una sfida tra autonomia e coerenza, che pone domande importanti sul ruolo delle grandi organizzazioni nella scena internazionale.

Coop Alleanza 3.0 ha annunciato il boicottaggio di alcuni prodotti israeliani, che verranno rimossi dagli scaffali dei suoi 350 punti vendita. Inoltre ha introdotto la “Gaza Cola”, ideata a Londra da un imprenditore palestinese. (?Luca Spizzichino) Vai su Facebook

