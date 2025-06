Coop Bilancia nel 2024 ricavi per 88,4 milioni di euro 200mila euro di ristorni ai soci

Nel 2024, Società Cooperativa Bilanciai si conferma leader nel settore delle tecnologie di precisione con ricavi consolidati di 88,4 milioni di euro e un utile di oltre 827 mila. La crescita sostenuta e i ricavi record di 884 milioni di euro, insieme ai ristorni ai soci di 160.200 euro, testimoniano la solidità e l’innovazione che contraddistinguono questa storica realtà italiana. Un esempio di eccellenza e affidabilità nel panorama industriale.

Con ricavi consolidati di Gruppo per 88,4 milioni di euro, e un utile di oltre 827mila euro, Società Cooperativa Bilanciai ha chiuso il 2024 riaffermando la propria solidità finanziaria e la leadership nel settore delle tecnologie di precisione per la pesatura.

Il presidente Bertarelli ha sottolineato i risultati con un utile netto di 1,3 milioni . Dopo sette anni, la cooperativa può erogare di nuovo un ristoro di 450mila euro.

Campogalliano, Coop Bilanciai consolida la leadership europea con ricavi per 88,4 milioni di euro

Questi risultati arrivano in un anno particolare, fortemente caratterizzato dall'introduzione, a livello di Gruppo, di un sistema ERP, Enterprise Resource Planning, che sta già portando ulteriore efficienza.

