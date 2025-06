Controlli sulle strade due patenti ritirate

Durante il servizio, sono stati eseguiti numerosi controlli stradali che hanno portato al ritiro di due patenti, evidenziando l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Questa attività si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi. La tutela delle nostre strade resta una priorità, e continueremo a vigilare con fermezza per preservare la sicurezza di tutta la comunità.

Nel corso della serata di ieri 27 giugno 2025, i Carabinieri della Compagnia di Cittadella, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Padova, interessando i comuni di Campodarsego, Piombino Dese, Camposampiero e.

In questa notizia si parla di: controlli - strade - patenti - ritirate

