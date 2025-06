Controlli straordinari a Bitonto | in tre segnalati per droga sequestrato un veicolo

Sono stati intensificati i controlli a Bitonto, dove le forze dell’ordine hanno messo in campo un’operazione straordinaria per garantire sicurezza e legalità. Nella settimana appena trascorsa, tre persone sono state segnalate per droga e un veicolo è stato sequestrato, testimonianza dell’efficacia di questa azione congiunta tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Questi interventi rafforzano il senso di sicurezza per cittadini e commercianti, dimostrando che la lotta alla criminalità continua senza sosta.

Controlli rafforzati a Bitonto, dove nella scorsa settimana le forze dell'ordine hanno avviato un servizio straordinario di controllo del territorio con l'obiettivo di prevenire e contrastare i reati. L'operazione congiunta ha visto impegnati polizia, carabinieri e guardia di finanza

