Controlli in un bar uomo aggredisce i poliziotti

Nel cuore del centro storico di Fondi, la Questura di Latina intensifica i controlli per garantire sicurezza e legalità. Durante un'operazione di prevenzione, un uomo ha reagito aggressivamente agli agenti, evidenziando ancora una volta l'importanza di interventi mirati per contrastare comportamenti illeciti e preservare l'ordine pubblico. La professionalità e il coraggio delle forze dell'ordine sono fondamentali per mantenere un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Ancora controlli per prevenzione e contrasto alle condotte illecite: la Questura di Latina ha disposto diverse attività nel centro storico di Fondi, dove era stata segnalata una situazione di irregolarità e di degrado. I controlli, eseguiti dai poliziotti delle varie articolazioni del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

