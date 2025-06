Controlli di sicurezza su palestre e giochi per bambini

Agrate dà il via a un'operazione innovativa per garantire la sicurezza di palestre, parchi e aree gioco per bambini. Con controlli rigorosi ogni quattro mesi, una task-force di esperti si dedica alla prevenzione, tutelando l’incolumità dei più piccoli e valorizzando gli spazi pubblici dedicati al divertimento e all’attività fisica. Un passo importante verso un ambiente più sicuro e sereno per tutti!

Altalene, scivoli, giostrine, ma anche attrezzature sportive e scolastiche, tutto quel che viene usato da bambini e ragazzi verrà controllato ogni quattro mesi da esperti. Ad Agrate scatta l'operazione palestre e parchi sicuri, l'amministrazione ha ingaggiato una task-force e punta sulla prevenzione. "Un'iniziativa che vuole tutelare l'incolumità dei più piccoli e valorizzare gli spazi pubblici destinati al gioco e all'attività fisica – spiega il sindaco Simone Sironi –. Così giochiamo d'anticipo". La prima ispezione dell'azienda specializzata nel settore si è tenuta ieri, le altre quattro previste dal contratto saranno a cadenza regolare.

