Contributo da centinaia di euro dal comune a quei cittadini che adottano un cane L’iniziativa riservata ai residenti nel territorio di Pontinia

Il Comune di Pontinia dimostra ancora una volta il suo impegno per il benessere animale con l'iniziativa “Ti affido un amico”. Riservata ai residenti, questa campagna offre un contributo economico di centinaia di euro a chi adotta un cane, promuovendo così responsabilità e amore verso gli animali in difficoltà. Un’occasione concreta per fare la differenza: il progetto prevede che il...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Comune di Pontinia continua a portare avanti la sua azione di sensibilizzazione per il benessere degli animali, lanciando quest’estate il progetto “Ti affido un amico”. Questa iniziativa, che si affianca alle storiche campagne di sterilizzazione dei cani e promozione delle adozioni, mira a dare una nuova opportunità di vita a tanti cani in difficoltà. Un Contributo Comunale per le Adozioni. Il progetto prevede che il Comune di Pontinia fornisca un contributo annuale di 360 euro per le spese di mantenimento dei cani adottati. Questo sostegno economico vuole agevolare i cittadini che decidono di aprire il loro cuore e la loro casa a un cane bisognoso, che proviene dai due canili convenzionati con il Comune. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Contributo da centinaia di euro dal comune a quei cittadini che adottano un cane. L’iniziativa riservata ai residenti nel territorio di Pontinia

In questa notizia si parla di: comune - contributo - centinaia - euro

Il Comune finanzia 6 start up giovanili con un contributo di oltre 70mila euro - Un passo importante per il futuro! Il Comune della Spezia sostiene l'imprenditorialità giovanile finanziando sei start-up con oltre 70.

Un grande risultato per la nostra città: la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto il valore della progettazione presentata dal Comune, premiandoci con un importante contributo da 500.000 euro destinato alla riqualificazione del nostro impianto sportivo, con Vai su Facebook

Contributi sui canoni di locazione, centinaia le famiglie in affitto che non vedranno un euro; Adidas, il bonus affitto tra i benefit: “Sostegno per attirare i giovani”; Civitanova, contributi Voucher Family: 170.000 euro per sostenere le famiglie.

Contributi sui canoni di locazione, centinaia le famiglie in affitto che non vedranno un euro - Sono oltre 260 le famiglie in affitto residenti nel comune di Crotone che speravano di ricevere quest’anno un contributo pubblico ad integrazione del canone annuale di locazione. Come scrive ilcrotonese.it

Il comune di roma assegna fino a 5 mila euro per sostenere botteghe storiche e mercati cittadini - Roma investe 1,7 milioni di euro per sostenere botteghe storiche e mercati con contributi per affitti, restauro e tasse comunali, promuovendo innovazione e visibilità attraverso iniziative digitali. gaeta.it scrive