Contrasto alla proliferazione di topi | terminati i lavori di manutenzione in piazza

Dopo i lavori di manutenzione in piazza Cortevecchia, si affronta con determinazione il problema della proliferazione di topi, garantendo un ambiente più sicuro e pulito per tutta la comunità. Gli interventi mirati, come la sigillatura delle crepe e dei fori nelle murature, rappresentano un passo fondamentale per preservare l’integrità degli spazi pubblici. Con queste azioni concrete, si punta a mantenere la piazza salubre e accogliente per tutti i cittadini.

