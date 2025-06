Continassa Juve | dopo l’allenamento di scarico per i bianconeri dopo la sconfitta contro il City oggi niente lavoro per Madama che perde Savona! Come sta il difensore

Dopo la sfida contro il Manchester City, la Juventus si concede un allenamento di scarico alla Continassa, mentre i bianconeri riflettono sulle strategie per il prossimo impegno. Oggi niente lavoro intenso per Madama, ancora alle prese con le conseguenze della sconfitta e le incognite sugli infortunati, tra cui il difensore savonese. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla forma, i recuperi e le scelte di formazione per tornare protagonisti in campo.

Tegola per la Juventus in vista della sfida contro il Real Madrid: Savona va K.O. per via di una lesione capsulo-legamentosa di alto grado della caviglia sinistra. Il suo Mondiale per Club finisce così. All'indomani della sfida contro i Citizens, il gruppo si è diviso in due, come consuetudine all'indomani delle partite.