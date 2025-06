Consumi in picchiata preoccupazione da Confesercenti | L’auspicio è che l’avvio dei saldi inneschi una svolta

I consumi in picchiata preoccupano, secondo Confesercenti, che spera nei saldi come possibile svolta per il commercio. Con la fiducia delle famiglie in calo e dati Istat che attestano un andamento incerto, il settore attende con ansia segnali di ripresa. L’avvio dei saldi potrebbe rappresentare quella spinta decisiva per riaccendere l’ottimismo e rilanciare l’economia locale. Resta da vedere se questa speranza si trasformerà in realtà concreta.

La fiducia delle famiglie torna a calare e pesa sul commercio. Confesercenti: “L’auspicio è che l’avvio dei saldi inneschi una svolta”. A giugno, le rilevazioni Istat registrano una discesa dell’indice dei consumatori da 96,5 a 96,1. Si conferma dunque un andamento incerto e altalenante della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

