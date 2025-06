Consulta dei Giovani al via il nuovo organismo a Bucchianico | eletta la presidente Alessia Passarelli D’Onofrio

futuro del territorio con entusiasmo e proposte concrete. La Consulta rappresenta un nuovo capitolo di coinvolgimento giovanile, ponendo le basi per una partecipazione attiva e condivisa. Con Alessia Passarelli D’Onofrio alla guida, il gruppo si prepara a diventare un motore di innovazione e dialogo tra giovani e amministrazione, per costruire insieme un domani migliore.

Un’aula consiliare gremita e un clima di entusiasmo hanno accompagnato il primo incontro ufficiale della Consulta dei Giovani del Comune di Bucchianico, svoltosi ieri. Ben 34 ragazzi e ragazze hanno risposto all’invito dell’amministrazione, dando vita a un momento partecipativo che guarda al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: consulta - giovani - bucchianico - organismo

Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: consulta requisiti, istruzioni e scadenze - Scopri come ottenere il Bonus giovani under 35, un'agevolazione mirata a stimolare l'occupazione giovanile stabile.

Anche Seminara elegge la consulta giovanile - La partecipazione dei giovani è il cuore pulsante di una comunità viva e dinamica, capace di rinnovarsi e guardare al futuro con speranza. Secondo inquietonotizie.it

Consulta dei giovani, l’organismo adesso è realtà - la Nazione - Consulta dei giovani, l’organismo adesso è realtà Durante l’ultimo Consiglio è stato approvato il regolamento che ne stabilisce l’attività ... Come scrive lanazione.it