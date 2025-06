Consorzio Ciliegia Igp di Bracigliano il presidente Albano | ottima annata

Consorzio Ciliegia IGP di Bracigliano: il presidente Albano annuncia un'ottima annata. La campagna 2025 si avvia alla conclusione e i produttori possono sorridere, grazie a una produzione abbondante e di qualità. La scarsità di piogge nei momenti chiave ha contribuito al successo, consolidando la reputazione della ciliegia di Bracigliano. Il dato definitivo sui quantitativi trattati dal consorzio sarà disponibile solo al termine di questa straordinaria stagione, lasciando spazio a grandi aspettative per il futuro.

La campagna cerasicola 2025 volge al termine e per i produttori della Ciliegia Igp di Bracigliano ci sono motivi per essere più che soddisfatti, come conferma Francesco Albano, presidente del Consorzio. “È stata un’annata ottima, con una produzione eccellente e di quantità. Le scarse piogge nei periodi clou hanno sicuramente aiutato la campagna produttiva. Il dato definitivo dei quantitativi trattati dal consorzio sarà possibile averlo solo al termine della raccolta con la trasmissione dei dati all’ente certificatore CSQA, ma una prima stima si attesta tra i 6mila e i 7 mila quintali, di cui almeno un 30% come IGP. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Si chiude con successo la Festa della Ciliegia 2025! Tre giorni di tradizione, sapori e identità a Bracigliano. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, della Pro Loco, dei volontari, degli sponsor e dei partner culturali. Un’edizione partecipata e sent Vai su Facebook

