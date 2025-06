Conservatorio ‘Nicola Sala’ protagonista al festival di Jazz di Montreal

Ieri sera, al prestigioso Festival Internazionale di Jazz di Montreal, l’Orchestra Jazz del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento ha conquistato il pubblico con un’esibizione straordinaria. Diretta dal M° Franco Piana, la band ha reinterpretato i grandi classici della canzone d’autore italiana in chiave jazz, creando un mix unico di emozioni e talento. Un successo che ha dimostrato come la musica possa unire culture e generazioni, e si prevede che questa esperienza aprirà nuove frontiere per il conservatorio.

Ieri sera, al Festival Internazionale di Jazz di Montreal, l 'Orchestra Jazz del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, diretta dal M° Franco Piana, ha incantato il pubblico con un programma dedicato alla grande canzone d'autore italiana, reinterpretata in chiave jazz. Un grande successo: il pubblico ha cantato e applaudito i classici del repertorio, contribuendo a un'atmosfera di festa e partecipazione. Si conclude così la terza tappa del progetto internazionale di internazionalizzazione sostenuto dal PNRR, realizzato in collaborazione con il Conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso e l'Università Telematica Pegaso.

