Confeziona dosi di droga in casa in manette 22enne

Un’operazione che scuote la comunità: i Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno smantellato un laboratorio di droga in casa di un 22enne peruviano, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione, sono state trovate e sequestrate numerose dosi pronte alla vendita. La scoperta evidenzia ancora una volta il pericolo nascosto tra le mura domestiche, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante e di azioni tempestive contro il traffico illecito.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 22enne peruviano, con precedenti di reato specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente a seguito di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: 22enne - confeziona - dosi - droga

CIRCOLA VOCE BLITZ ANTIDROGA E LANCIA DAL BALCONE DROGA E SOLDI Vai su Facebook

Confeziona dosi di droga in casa, in manette 22enne; Fermato in auto con la cocaina, nei guai 22enne; Nascondeva nella biancheria intima sei dosi di cocaina e nove di crack: arrestato 22enne.

Droga in casa, arrestato 22enne - Il Resto del Carlino - nell’appartamento aveva anche la strumentazione necessaria per prepara le dosi. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Trovato con hashish, cocaina e tutto l’occorrente per confezionare droga: 22enne arrestato - Incisa Valdarno (Firenze), 21 gennaio 2025 – Arrestato un 22enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Secondo lanazione.it