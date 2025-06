Confesercenti saldi dal 5 luglio | già 700 milioni di acquisti

I saldi estivi sono ormai alle porte, ma quest’anno l’anticipazione è evidente: con oltre 700 milioni di euro già spesi tra promozioni, pre-saldi e offerte sui social, il mercato si muove prima della data ufficiale. Un vero e proprio “assalto agli affari” che segna un nuovo modo di vivere lo shopping stagionale. E questa tendenza potrebbe rivoluzionare le abitudini di consumo, creando nuove opportunità e sfide per negozi e clienti.

Vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social: così il mercato annuncia, di fatto, l’avvio della stagione dei saldi estivi, aggirando la data ufficiale fissata dalle normative. Un vero e proprio “assalto agli affari”, che anticipa circa 700 milioni di euro di acquisti prima della data di avvio ufficiale delle vendite di fine stagione. È quanto stima Fismo Confesercenti sulla base di un’indagine condotta da Ipsos sul fenomeno dei ‘pre-saldi’. Che è quanto mai esteso: a una settimana dall’inizio dei saldi – al via il 5 luglio in tutta Italia – oltre 6,5 milioni di consumatori hanno già approfittato delle offerte, spendendo in media circa più di 100 euro a testa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

