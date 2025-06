confermati borini e missiroli un mix di tecnica e grinta

Il Faenza Calcio si rafforza con Borini e Missiroli, un mix vincente di tecnica e grinta. Il difensore Marco Borini, 34 anni, e il centrocampista Nicola Missiroli, confermato anche questa stagione, portano con sé un bagaglio di esperienza e qualità che promette di fare la differenza in Eccellenza. La loro presenza rafforza le ambizioni della squadra, alimentando la speranza di grandi traguardi e di un campionato avvincente.

Il difensore Marco Borini e il centrocampista Nicola Missiroli vestiranno ancora la maglia del Faenza Calcio in Eccellenza. I due sono reduci da una stagione molto diversa. Borini, 34 anni, si è confermato elemento importante disputando ben 32 partite con un gol decisivo e dimostrando grande duttilità tattica nel ruolo di centrale ed esterno difensivo. Ha portato un patrimonio di tecnica, personalità, esperienza e carisma che ha dato solidità al gruppo. Ha dato prova di leadership in una squadra capace di risalire la corrente fino alla salvezza finale. "Il gruppo unito è stato il nostro valore aggiunto – conferma Borini – Anche quando la situazione sembrava compromessa, abbiamo avuto il merito di non mollare mai, di lavorare senza sosta in allenamento con intensità e volontà".