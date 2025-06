Condannato a 12 anni l’ex deputato siciliano Giovanni Lo Sciuto per corruzione

Un'ombra si stende sulla politica siciliana: Giovanni Lo Sciuto, ex deputato di Forza Italia, condannato a 12 anni di carcere per corruzione. La sentenza conclude un'indagine complessa che ha rivelato una rete di affari illeciti e favori nel Trapanese. Un episodio che scuote la fiducia nelle istituzioni e mette in discussione il ruolo della legalità in Sicilia.

Al centro dell'inchiesta una fitta rete di affari e favori nel Trapanese. Si è concluso con una condanna pesante il processo contro Giovanni Lo Sciuto, ex deputato regionale di Forza Italia, riconosciuto colpevole di corruzione nell'ambito dell' inchiesta "Artemisia". Il tribunale di Trapani ha inflitto all'ex parlamentare 12 anni di reclusione, riconoscendolo come figura centrale in un sistema clientelare che avrebbe influenzato politica e amministrazione locale. Un sistema occulto di potere. Secondo l'accusa, Lo Sciuto guidava una struttura affaristica radicata nel territorio, sostenuta da rapporti stretti con esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

