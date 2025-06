Concorso di eleganza con i gioielli di Bmw

i giardini storici e le eleganti sfilate di moda. Quest’anno, a rendere ancora più speciale l’evento, i gioielli BMW aggiungono un tocco di prestigio e brillantezza all’atmosfera senza tempo, trasformando il concorso in un vero e proprio spettacolo di eleganza e raffinatezza. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di lusso e stile senza pari, dove passato e presente si incontrano in un incanto di pura classe.

Al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, sul lago di Como, i salti nel tempo sono pane quotidiano. La cornice suggestiva, gli hotel di lusso, i motoscafi che traghettano gli ospiti da un lato all’altro del lago concorrono a creare un’atmosfera raffinata e sospesa, dove la dimensione del tempo sembra cristallizzata, immutabile. Lo scenario perfetto per abbandonarsi alle suggestioni delle auto d’antan, che sfilano orgogliose e tirate a lucido fra ali di folla entusiasta. I proprietari, spesso in abiti intonati all’età dell’auto, le mostrano con orgoglio, le cavalcano come purosangue. Inseguono la Coppa d’oro e il Best of Show, i titoli assegnati a Villa d’Este e a Villa d’Erba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Concorso di eleganza con i gioielli di Bmw

