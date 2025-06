Concerti targati Rds Passaggi di Vino e il ritorno del Pride Al via un luglio di fuoco in Riviera | gli appuntamenti

maggio e dei primi mesi estivi, con eventi imperdibili come i concerti targati RDS, i passaggi di vino e il ritorno del Pride. Un luglio di fuoco in riviera che promette emozioni uniche, rafforzando la vivacità della stagione e consolidando Rimini come meta preferita per il divertimento e la cultura. Il nostro territorio si prepara a vivere un’estate indimenticabile, pronta a sorprendere e accogliere visitatori da ogni parte.

Il mese di giugno 2025 si avvia alla chiusura con un bilancio estremamente positivo per il turismo riminese. “L’occupazione media sfiora, ad oggi, l’80%. Un risultato che non si registrava da diversi anni - commentano da Visit Rimini -. Un segnale importante che conferma la forza attrattiva del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: concerti - targati - passaggi - vino

Festa della musica, quattro concerti da mattina a sera targati 'Frescobaldi' - Preparati a vivere una giornata indimenticabile: la Festa della Musica 2024 si anima con quattro concerti imperdibili firmati Frescobaldi, dall’alba a sera.

Concerti targati Rds, Passaggi di Vino e il ritorno del Pride. Al via un luglio di fuoco in Riviera: gli appuntamenti.

Concerti targati Rds, Passaggi di Vino e il ritorno del Pride. Al via un luglio di fuoco in Riviera: gli appuntamenti - Il cronoprogramma degli appuntamenti che terranno banco nel periodo clou dell'estate riminese ... Come scrive riminitoday.it

Festival Passaggi Concerti gratuiti in chiese, ville e pievi - la Nazione - Torna una nuova edizione del Festival Passaggi, organizzato dall’Associazione culturale Giotto in Musica con la direzione artistica di Stefano Zanobini, prima viola dell’Orchestra della ... lanazione.it scrive