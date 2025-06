Conceicao Juve Pedullà | I bianconeri dovranno decidere questo fattore Il giornalista mette Madama davanti a un bivio! La situazione allo stato attuale delle cose

Nel cuore del calciomercato juventino, la situazione si fa sempre più delicata: tra le parole di Pedullà e le ultime indiscrezioni, i bianconeri si trovano di fronte a un bivio cruciale. Scegliere se puntare deciso su Francisco Conceicao potrebbe cambiare il volto della rosa e aprire nuove strade per il futuro della Juventus. La decisione finale potrebbe infatti segnare un precedente importante per la gestione delle trattative imminenti.

Alfredo Pedullà mette sotto torchio il calciomercato Juve, analizzando anche la questione legata al possibile acquisto di Francisco Conceicao dal Porto. Secondo quanto risulta al giornalista, il club bianconero è davanti a un bivio e deve decidere se mettere definitivamente le mani sul classe 2002. Per far ciò, è necessario sborsare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, su cui difficilmente il club lusitano potrà fare sconti.

