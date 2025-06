Con Volvo EX30 piacere elettrico e sicurezza al top

Con Volvo EX30 il piacere di guida elettrico si unisce a una sicurezza ai massimi livelli. Piccolo ma innovativo, questo SUV compatto conquista per tecnologia, comfort e convenienza, con prezzi accessibili e prestazioni eccezionali. La sua affidabilità e il design intelligente lo rendono la scelta ideale per chi cerca un’auto sostenibile senza rinunciare alla qualità . Scopri come Volvo EX30 sta rivoluzionando il segmento dei veicoli elettrici.

di Giuseppe Tassi Elettrica, intelligente e super sicura. E’ l’identikit di EX30, il Suv compatto di Volvo che in Italia ha già venduto 5 mila unità . La baby di famiglia (4,23 metri di lunghezza) è anche la prima elettrica costruita sulla nuova piattaforma del brand cino-svedese per vetture a batteria. Ha il pregio di costare come un’auto endotermica della stessa categoria (si parte da 29.500 euro con ecoincentivi e rottamazione) e propone due opzioni di potenza per il propulsore elettrico. La prima, a trazione posteriore, monta una batteria da 51 kWh con 272 cv e 344 km di autonomia, la seconda ha un doppio motore elettrico, una batteria da 69 kWh, trazione integrale, 428 cv di potenza e 460 km di autonomia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con Volvo EX30 piacere elettrico e sicurezza al top

