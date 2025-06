Con El Camino Alvaro Soler festeggia 10 anni di carriera e successi

Alvaro Soler celebra un decennio di successi con il suo nuovo album “El Camino”, in arrivo il 10 ottobre. Un viaggio musicale che ripercorre 10 anni di emozioni, trionfi e innovazione, consolidando la sua posizione tra i protagonisti della scena globale. Con oltre cinque miliardi di stream e milioni di fan, questo progetto segna un nuovo capitolo imperdibile nella sua carriera. Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, perché il viaggio sta per continuare...

Milano, 28 giu. (askanews) – Uscirà il 10 ottobre “El camino” (Sony Music), il nuovo album in studio di Alvaro Soler. L’artista con più di cinque miliardi di stream tra audio e video, oltre 150 certificazioni d’oro e di platino e milioni di fan in tutto il mondo, apre ora un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. L’album il 10 ottobre, già in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD standard, CD autografato (Esclusiva Amazon), LP colorato con poster. Con brani già apprezzatissimi come la romantica ballata d’amore “Te Imaginaba”, l’inno world music “Cero” (feat. Namayana Women’s Choir), l’intima confessione pop “Dicen”, l’energica “Con Calma” e il recente singolo “Regalo”, Alvaro Soler ha già mostrato parte della sua evoluzione musicale negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it