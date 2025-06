Comuni dell’Adda in marcia per la pace

I Comuni dell’Adda si mobilitano ancora una volta per promuovere la pace e l’unità. Da Grezzago a Trezzano Rosa, la quarta tappa della Marcia per la Pace invita cittadini di tutte le età a condividere un messaggio di solidarietà, dialogo e impegno civile. Domani, alle 10.45, il corteo partirà dall’ex Filanda in via Cavour, con un focus speciale sui giovani e i bambini, protagonisti di poesie e atti di speranza. Un’occasione per costruire insieme un futuro migliore.

Da Grezzago a Trezzano Rosa, quarta tappa della Marcia per la pace dei Comuni dell’Adda. Domani, l’appuntamento con la manifestazione itinerante organizzata da sette centri rivieraschi "all’insegna della solidarietà, del dialogo e dell’ impegno civile ", spiegano gli amministratori. Il corteo partirà alle 10.45, dall’ex Filanda in via Cavour, il tema dell’appuntamento è la pace per i giovani, protagonisti i bambini delle elementari con poesie e interviste anche ai piccoli dell’asilo a cominciare dalle 9.30. Ad aprire la giornata, il primo cittadino Natale Pulici. L’iniziativa, patrocinata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani, si inserisce in un calendario che toccherà i diversi centri della zona, mancano ancora Basiano e Masate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comuni dell’Adda in marcia per la pace

