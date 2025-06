Comune di Lanciano | nuovo sito internet con i fondi Pnrr

sito del Comune di Lanciano, un passo importante verso una città più smart e connessa. Questa innovazione, frutto di un investimento di 280mila euro, renderà i servizi comunali più rapidi e accessibili, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rafforzando la trasparenza amministrativa. Dal primo luglio, lancianesi e visitatori potranno esplorare un portale all’avanguardia, pronto a semplificare ogni interazione con l’amministrazione comunale.

Debutta dal prossimo primo luglio il nuovo sito internet del Comune di Lanciano, che è stato realizzato grazie ai fondi Pnrr per la digitalizzazione che vede sempre più servizi accessibili online. “Grazie ai 280mila euro di finanziamenti ottenuti sul digitale, dal primo luglio partirà il nuovo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Comune di Lanciano: nuovo sito internet con i fondi Pnrr; Avviso pubblico: “Presentazione domande candidatura per designazione nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della società “Anxanum Multiservizi Intercomunali S.p.A.”.; Punto Digitale Facile: un aiuto per tutti i cittadini.

