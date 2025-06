Comunali Bologna 2027 i civici lanciano la sfida al sindaco Lepore

Bologna si prepara a scrivere il suo futuro con entusiasmo e determinazione. I civici lanciano la sfida al sindaco Lepore, chiedendo una rivoluzione amministrativa che viri dal tradizionale approccio “bolognacentrico”. È un appello al cambiamento, guidato da figure come Marco Mastacchi, ex sindaco di Monzuno e consigliere regionale. Le prossime elezioni comunali del 2027 promettono di essere un crocevia decisivo per la città.

Bologna, 28 giugno 2025 – Sindaci e amministratori della Città metropolitana alzano la voce in vista delle elezioni Comunali del 2027. E dalla provincia arriva la richiesta di una svolta che superi la visione “bolognacentrica” dell’attuale amministrazione. A guidare la necessità di cambiamento è l’ex sindaco di Monzuno Marco Mastacchi, oggi consigliere regionale di Rete civica, realtà che da anni mette appunto ‘in rete’ diverse liste civiche locali, che stamattina a Villa Benni in via Saragozza ha aperto il ‘cantiere 2027’. “Sono certo che dai nostri territori ci sono i nomi giusti per questa sfida”, dice Mastacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comunali Bologna 2027, i civici lanciano la sfida al sindaco Lepore

In questa notizia si parla di: comunali - bologna - sindaco - civici

Comunali 2027, il bilancio di Lepore per il bis: “Tre anni di sacrifici, ma come il Bologna vinceremo la Coppa” - Matteo Lepore annuncia la sua campagna per il secondo mandato alle comunali 2027, presentando un bilancio di tre anni di sacrifici e riforme.

Anche quest’anno, il Comune di Bologna ha mappato e messo a disposizione una rete di rifugi climatici, accessibili e gratuiti. L’amministrazione «ha effettuato una prima ricognizione di luoghi pubblici comunali che presentano le caratteristiche idonee per ess Vai su Facebook

Comunali Bologna 2027, i civici lanciano la sfida al sindaco Lepore; Medaglia al merito civico Giorgio Guazzaloca ai volontari dell'alluvione; La dirigente del Settore Musei Civici, Eva Degli Innocenti, lascia l’incarico.

Comunali Bologna: Battistini, in lista veri civici - Emilia-Romagna - Non sono civici perché indicati da qualche segreteria di partito, sono persone che ci hanno messo la faccia e ... Scrive ansa.it

Comunali Bologna, sulla scheda nove candidati sindaci e 17 liste - A meno di sorprese dell'ultim'ora, sono questi nove volti a giocarsi la poltrona di sindaco di Bologna alle Comunali del 5 giugno prossimi. Segnala bologna.repubblica.it