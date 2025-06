Comprare casa a Bolzano Oltrisarco-Aslago è il quartiere più richiesto

comprare casa a Bolzano Oltrisarco Aslago 232, il quartiere più richiesto. Bolzano, cuore pulsante dell’Alto Adige, combina un’elevata qualità di vita, servizi eccellenti e paesaggi incantevoli. Con circa 107.000 abitanti, è una città dinamica che attrae chi desidera investire in un ambiente bilingue, ricco di cultura e opportunità. Se stai cercando il luogo ideale dove stabilirti, Bolzano ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per costruire il tuo futuro.

Bolzano è oggi uno dei centri più dinamici del Nord Italia. Situata nel cuore dell'Alto Adige, è una città bilingue che unisce servizi di qualità, un'elevata vivibilità e un contesto paesaggistico privilegiato. Con circa 107.000 abitanti, è anche sede di importanti istituzioni culturali e universitarie. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere Bolzano una destinazione interessante non solo per i residenti ma anche per chi desidera investire nel settore immobiliare. Nel primo trimestre del 2025 il portale Idealista ha analizzato il mercato cittadino stilando una classifica delle zone più ambite grazie all'indice di domanda relativa, che misura la pressione della domanda in rapporto all'offerta, ovvero il numero di contatti per ogni annuncio immobiliare.

