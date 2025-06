Compleanno Pio Esposito il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 20 anni – FOTO

Oggi l'Inter celebra i 20 anni di Pio Esposito, il giovane talento che sta già lasciando il segno con la maglia nerazzurra. Un compleanno speciale, accompagnato da un affettuoso messaggio sui social del club, che sottolinea il suo potenziale e la passione che porta in campo. È l'inizio di un nuovo capitolo per Pio, e il club non vede l'ora di seguirne le prossime avventure. Buon compleanno, Pio!

Compleanno Pio Esposito, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 20 anni dell’attaccante: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Francesco Pio Esposito. Il giovanissimo attaccante italiano rientrato dal prestito allo Spezia e già in gol con la maglia nerazzurra al Mondiale per Club contro il River Plate compie oggi 20 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Pio??? #ForzaInter — Inter?? (@Inter) June 28, 2025 Su inter.it si legge: « I vent’anni di Francesco Pio Esposito hanno un sapore davvero speciale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compleanno Pio Esposito, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 20 anni – FOTO

E che compleanno aggiungerei... Tanti auguri Pio Esposito! Vai su Facebook

