Commissione pari opportunità | Si parte avanti con le candidature

L’Unione delle Terre d’Argine si prepara a riaccendere i riflettori sulla parità di genere, con la riattivazione della Commissione Pari Opportunità. Dopo l’annuncio dell’8 marzo, ora si passa ai fatti: entro il 31 luglio è possibile inviare le candidature per contribuire a costruire un organismo fondamentale per promuovere diritti e inclusione. Come spiega Daniela, questa è un’occasione preziosa per essere protagonisti del cambiamento.

In occasione dell’8 marzo scorso era stata comunicata alla cittadinanza la volontà di riattivare la Commissione Pari Opportunità. Ora si passa ai ‘fatti’: entro il 31 luglio sarà possibile inviare le domande per entrare a fare parte dell’organismo. L’ Unione delle Terre d’Argine ha infatti pubblicato un avviso per raccogliere candidature e designazioni finalizzate alla costituzione della nuova Commissione Pari Opportunità. Come spiega Daniela Tebasti, presidente dell’Unione con delega alle Pari Opportunità, "la partecipazione alla Commissione rappresenta un’occasione concreta per contribuire al benessere collettivo e alla crescita di una comunità più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare le differenze come risorse e non come ostacoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commissione pari opportunità: "Si parte, avanti con le candidature"

In questa notizia si parla di: commissione - pari - opportunità - candidature

“Oltre la formula”, incontro della Commissione pari opportunità nel castello - Giovedì 15 maggio, alle 18, il castello di Gallipoli ospiterà un incontro dedicato alla valorizzazione del ruolo femminile nelle discipline STEM.

Un’opportunità per contribuire alla promozione della parità di genere sul territorio: domande entro il 31 luglio 2025 Vai su Facebook

Commissione pari opportunità: Si parte, avanti con le candidature; Unione Terre d’Argine: al via le candidature per la nuova Commissione Pari Opportunità; Commissione pari opportunità: c’è ancora tempo per le candidature.