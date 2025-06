Commissariato arrivano i rinforzi Ma per ora solo un solo agente in più

A Sansepolcro, l’arrivo di rinforzi per la Polizia di Stato si fa ancora desiderare, portando con sé speranze di maggiore sicurezza e interventi più rapidi. La questura di Arezzo ha appena accolto nuovi agenti provenienti da Trieste e Peschiera del Garda, pronti a rafforzare il fronte in tutta la provincia. Ma la domanda resta: quando vedremo i primi risultati concreti anche nel cuore di Sansepolcro?

SANSEPOLCRO Nuovi effettivi della Polizia di Stato in servizio nei commissariati della provincia di Arezzo, ma per ora nulla di certo a Sansepolcro. Ieri mattina la dottoressa Maria Luisa Di Lorenzo, questore di Arezzo, ha dato il benvenuto agli agenti appena nominati dopo aver completato il 229esimo corso di formazione, che provengono dalle scuole di Trieste e di Peschiera del Garda; i giovani poliziotti andranno a potenziare, in particolare, i servizi di controllo del territorio dei centri cittadini di Montevarchi e di Sansepolcro. Risulta tuttavia che nel capoluogo valdarnese siano arrivate sei unità, mentre in quello della Valtiberina vi sia soltanto un’agente donna in più che, inviata di recente, ha portato a 25 il numero totale delle persone in divisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commissariato, arrivano i rinforzi. Ma per ora solo un solo agente in più

