Commissari esterni e corsi anti-corruzione per prof

Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano si impegna a rafforzare la trasparenza e l’etica professionale attraverso strumenti come i commissari esterni e corsi anti-corruzione. In un contesto segnato da indagini e sospensioni, è fondamentale promuovere una cultura della legalità e della responsabilità. La novità del sistema di Whistleblowing rappresenta un passo decisivo per garantire ambiente lavorativo più sicuro e conforme alle norme. È necessario continuare a investire in questi strumenti per tutelare la credibilità dell’istituzione e dei suoi collaboratori.

MILANO "È stato rafforzato lo strumento del Whistleblowing, strumento legale per segnalare eventuali condotte illecite che si riscontrino nell'ambito della propria attività di studio o lavorativa". È una delle misure messe in campo dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in seguito alle indagini a carico di 24 indagati in totale, di cui cinque insegnanti, tre dei quali ancora sottoposti a misure interdittive di sospensione dalla professione decise dalla gip Alessandra Di Fazio, e 19 studenti cinesi. Indagini chiuse, si attende il processo nel quale il Conservatorio "parte lesa", conferma l'interesse a costituirsi parte civile.

