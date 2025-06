Commercialisti | le targhe per i 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti Così la conviviale

L'evento annuale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Arezzo si è svolto in un’atmosfera di prestigio e convivialità a Villa Gennaioli, Anghiari. Tra targhe celebrative per i 50 anni di attività e timbri dedicati ai neo iscritti, la serata ha rafforzato i legami tra professionisti, autorità e società civile. Una celebrazione che ha sottolineato l’importanza del ruolo dei commercialisti nel tessuto economico e sociale locale.

Si è svolto a Villa Gennaioli, ad Anghiari, l’annuale convivio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Presenti autorità provenienti dal modo della politica e della società civile, magistrati, funzionari e direttori della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Annuale convivio per l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Targhe per coloro che hanno 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti - Nella suggestiva cornice di Villa Gennaioli, ad Anghiari, si è svolto l’annuale convivio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, un momento di celebrazione e riflessione sul valore della professione.

