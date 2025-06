Comitato Rimini Sud l' appello al Comune | È ora di demolire gli alberghi fatiscenti della città I fondi ci sono

Il Comitato Rimini Sud lancia un appello al Comune e alle forze politiche della città: è giunto il momento di agire con determinazione per abbattere gli alberghi fatiscenti, simboli di un passato che non può più definirsi il volto di Rimini. I fondi ci sono, le risorse sono a portata di mano. Ora, serve solo la volontà di intervenire con celerità e decisione per restituire lustro e sicurezza alla nostra comunità.

Il Comitato Rimini Sud rivolge un appello all’amministrazione comunale di Rimini e a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, affinché si attivino con urgenza per intercettare le risorse messe a disposizione dal nuovo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: rimini - comitato - appello - comune

Viserba comune separato da Rimini, il comitato ci riprova. Il sindaco: "Sempre agito nell'interesse di tutti" - La questione della secessione di Viserba da Rimini riemerge, un tema che alimenta dibattiti accesi e passioni.

A seguito del suo ingresso in consiglio comunale, per via delle dimissioni di Nino Allegretti, l'ex sindaco Ninni Gemmato lancia un caloroso appello all'intera comunità terlizzese,... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Comitato Rimini Sud, l'appello al Comune: È ora di demolire gli alberghi fatiscenti della città. I fondi ci sono; Violenza a Miramare, Comitato Rimini Sud: “Sindaco Sadegholvaad, basta indifferenza”; Appello all'umano (Rimini).

Rimini Sud: "Usiamo i fondi per rigenerare il nostro quartiere". L'appello al Comune - "Abbiamo bisogno di più verde, più spazi per la comunità, più parcheggi a servizio dei residenti e dei turisti" ... Lo riporta altarimini.it

Comitato Rimini Sud: “Usiamo i fondi del decreto Omnibus per rigenerare il nostro quartiere” - Il Comitato Rimini Sud: “Usiamo i fondi per rigenerare il nostro quartiere” "Il Comitato Rimini Sud rivolge un appello all’Amministrazione Comunale di Rimini ... chiamamicitta.it scrive