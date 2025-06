Come usare bene il verbo incutere spiegato dall’Accademia della Crusca

Hai mai pensato a come usare al meglio il verbo "incutere"? Questa parola, ricca di storia e sfumature, deriva dal latino "incut?re" e significa originariamente provocare una scossa interna. Oggi, l'Accademia della Crusca ci guida nel suo uso figurato, aiutandoci a comunicare emozioni, timori o rispetto con precisione ed eleganza. Scopriamo insieme come sfruttare questa espressione per arricchire il nostro modo di parlare e scrivere.

Tratto dall’Accademia della Crusca Il verbo italiano incutere è voce dotta, tratta dal latino incut?re, composto di in, che esprime un moto dentro qualcosa, e quat?re ‘scuotere’. Il senso originario è quindi quello di causare una scossa o un colpo dentro qualcosa. Questo significato si conserva nel verbo italiano, che a differenza di quello latino è però usato essenzialmente in senso figurato, cioè per scosse o alterazioni non fisiche e materiali, ma mentali e interiori. Di questo tipo sono tutti gli esempi dati dal GDLI, che hanno sempre la forma “incutere il sentimento X (a qualcuno)”. Si vedano Manzoni, I Promessi sposi: “Benché quella dignità presente, quell’aspetto e quel linguaggio, lo facessero star confuso, e gl’incutesser un certo timore, che non lo soggiogava affatto, né impediva al pensiero di recalcitrare” (cap. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come usare bene il verbo «incutere», spiegato dall’Accademia della Crusca

In questa notizia si parla di: verbo - accademia - crusca - usare

